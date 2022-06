Verletzte warf Helm als „Notsignal“ auf die Straße

Eine 60-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am Dienstag gegen 15.45 Uhr mit ihrem E-Bike in Weißenkirchen im Attergau auf der Obermühlhamer Gemeindestraße in Richtung Pöndorf. Nach einem abschüssigen Straßenstück im sogenannten Eckholz wollte sie in einer Linkskurve Steinen auf der Fahrbahn ausweichen.