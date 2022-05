E-Bikerin bremste abrupt: Schwere Kopfverletzungen

Zwei deutsche Staatsbürger, eine 53-Jährige und ihr 57-jähriger Mann, unternahmen am Dienstag um 15.25 Uhr eine E-Biketour. Beide fuhren in Sarleinsbach in einem Abstand hintereinander in ein leicht abschüssiges Waldstück hinein. Offensichtlich aufgrund von Licht - Schattenwechsel und einer Fahrbahnunebenheit verlor die hinter ihrem Gatten fahrende 53-Jährige die Kontrolle über ihr E-Bike, da sie beide Scheibenbremsen abrupt betätigte.