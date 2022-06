Trainerposten: Gespräche mit Teamchef Roger Bader

Ganz andere Sorgen haben die eingefleischten VEU-Fans, die offensichtlich mit der Namensänderung mehrheitlich unglücklich sind. Einige haben schon angekündigt, nur das VEU-Team in der 3. Liga zu unterstützen und bei den Pioneers keinesfalls eine Saisonkarte zu kaufen. „Wir haben im Vorfeld mit den Fans (Südchaos) gesprochen und verstehen deren Bedenken. Der Name VEU beinhaltet sehr viel an Tradition“, bestätigt Geschäftsführer Michael Lampert, der jedoch auf ein Umdenken bei den eigenen Fans hofft und deren zukünftige Unterstützung hofft.