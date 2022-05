„Werden als politischer Spielball missbraucht“

Das Senioren-Tageszentrum in Neusiedl am See ist – wie berichtet – seit heute geschlossen. Vizebürgermeister Thomas Halbritter (ÖVP) warf Bürgermeisterin Lisa Böhm (SPÖ) vor, das nicht verhindert zu haben. Sie wiederum konterte, dass das gar nicht zu verhindern gewesen wäre.