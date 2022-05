Halbleitermangel zwingt Hersteller zum Tricksen

Code umgeschrieben

Laut Mike Juran, CEO von Altia, einem Unternehmen, das Software für die Entwicklung von Schnittstellen für Autos und Geräte herstellt, schreiben viele Unternehmen ihren Code inzwischen so um, dass er mit verschiedenen Chips funktioniert oder dass ein einziger Chip die doppelte Arbeit leistet. In einigen Fällen verwendeten die Unternehmen Chips, die bis zu zehn Jahre alt sind. „Sie tauschen die Chips gegen die neuesten aus“, so Juran gegenüber „Wired“. „Wir bringen sie dazu, auf alte Chips zurückzugreifen, die in den Lagern liegen und nicht mehr auf dem neuesten Stand sind, aber wir können die gleiche Benutzeroberfläche darauf installieren.“