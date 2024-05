8:1 – Deutschland gelingt bei WM Befreiungsschlag

Deutschland ist bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien nach zwei deutlichen Niederlagen der Befreiungsschlag gelungen. Der Vizeweltmeister feierte am Mittwoch in der vierten Runde der Gruppe B in Ostrava gegen das zuvor noch ungeschlagene Lettland einen 8:1 (2:0,5:1,1:0)-Kantersieg.