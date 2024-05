Auto krachte in Baum, Passanten reanimierten Mann

Der Grund für den Unfall des 59-Jährigen ist laut Polizei noch unbekannt. Der Mann fuhr am Mittwoch kurz nach 8 Uhr auf der B171 in Richtung Osten, als er in einem Kreuzungsbereich scheinbar die Kontrolle über sein Auto verlor. Er überfuhr eine rote Ampel und schnitt dabei einen anderen Pkw, sodass dieser stark bremsen musste. Anschließend krachte der Wagen des 59-Jährigen frontal in einen Baum.