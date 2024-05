Die EURO 2024 ist ein Tanz auf der Rasierklinge

331 Millionen Euro werden ausgeschüttet

Nutznießer sind vor allem die teilnehmenden Verbände. 331 Millionen Euro werden ausgeschüttet, dem ÖFB ist bereits ein beinahe zweistelliger Millionenbetrag sicher. Nur bei den Fans schwappt die EM-Euphorie noch nicht über. Anders ist es nicht zu erklären, dass bei unserem Lokalaugenschein in Berlin knapp einen Monat vor dem ersten Spiel wenig auf das Spektakel hinweist. Die Fußball-Freunde geben sich zurückhaltend. Weil sich in den letzten Jahren der Kommerz zu sehr in den Vordergrund gespielt hat, bei vielen Fans die Liebe auf der Strecke bleibt.