AGB: Worauf Sie im Kleingedruckten achten sollten

„Gelesen und akzeptiert“ - wer regelmäßig durchs Internet surft, kennt diesen Satz nur zu gut. Tatsächlich lesen aber nur die wenigsten Nutzer, was wirklich im Kleingedruckten steht. In Österreich sind es laut letzten Eurobarometer-Zahlen der EU-Kommission aus dem Jahr 2016 weniger als 41 Prozent. Österreich befindet sich damit EU-weit immerhin noch im Mittelfeld. In den Niederlanden, Spitzenreiter im Ranking, räumten gar 68 Prozent der Befragten ein, das Kleingedruckte zu ignorieren.