Fico-Attentäter „träumte“ von Tod und Revolution

Wie das Wochenmagazin „Plus 7 Dni“ berichtet, gehört der 71-jährige Juraj C. zu den Gründungsmitgliedern des Literaturklubs DÚHA. In einem seiner zahlreichen Gedichte schrieb C. selbst über den Tod und Revolution. An einer Stelle heißt es auf sinngemäß übersetzt: „In meinen Träumen schmerzten meine Hände wegen der Handschellen. (...) In meinen Träumen suchte mich die Polizei. (...) In meinen Träumen saß ich sieben Jahre lang im Gefängnis.“