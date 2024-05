Politische Gewalt greift um sich

Für die Demokratie stellt sich heute die Frage des Überlebens. Dazu ist jetzt ein Buch zweier Professoren der Harvard Universität erschienen: „Wie Demokratien sterben – Und was wir dagegen tun können“. Ihre These: Es ist in der Regel ein stiller Tod, ein Dahinsiechen durch Aushöhlung der Institutionen, noch bevor die Bürger erwachen. Die Autoren sagen auch, wie man diese Entwicklung stoppen kann: Nur durch gezielte Gegenwehr lasse sich die Demokratie retten – „auch vom Sterbebett“.