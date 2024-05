Aus für Spenden: Caritas kritisiert Meta scharf

„Auf Hilfe dringend angewiesen“

Schwertner selbst hat zum letzten Mal vor der Einstellung im Juli eine Spendenaktion auf Facebook gestartet. „Jeder einzelne Euro hilft uns beim Helfen. Damit die Nothilfe in der Ukraine und in Gaza weitergehen kann, damit wir Menschen in Not in Österreich Perspektiven geben können und bei Katastrophen rasch helfen können, sind wir auf die Hilfe der Menschen in Österreich dringend angewiesen“, so der Caritas-Direktor, der anmerkte: Einfache Möglichkeiten zur Unterstützung der Caritas-Hilfen werde es auch weiterhin geben, darunter auf der digitalen Spendenplattform www.wirhelfen.shop und auf www.fuereinand.at.