Die Leuchtende und der Großinquisitor

Lena Schilling ist jung. Ziemlich jung: 23! Geboren am 8. Jänner 2001 gehört sie der Generation Z an. Eine deutsche Meta-Studie beschreibt die Gen Z als sicherheitsbewusst, erfolgsorientiert, wissbegierig und mit ziemlicher Nähe zur Digitalisierung. Gerechtigkeit, Toleranz und Harmonie sind extrem ausgeprägt. Die Generation Z will klare Trennungen zwischen Privatleben und Beruf.