So werden Einsatzkräfte in Zukunft kommunizieren

Über Jahrzehnte hinweg war der analoge Funk in Kärnten das Nonplusultra in der Kommunikation der Einsatzkräfte. Egal ob Rettung, Feuerwehr oder Polizei, wenn bei Einsätzen kommuniziert wurde, dann über den sogenannten analogen Funk. Dieser verabschiedet sich nun langsam in Altersteilzeit. In Zukunft wird auch die Kommunikation zwischen Einsatzkräften digital. Doch wie unterscheiden sich die beiden Funksysteme?