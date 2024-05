Waffenverbotszone: Von Geldstrafen bis Gefängnis

Schlägereien und Messerstechereien – die Gewalttaten am Wiener Reumannplatz häuften sich. Am 30. März trat auf dem Brennpunkt im 10. Bezirk deswegen ein Waffenverbot in Kraft. Wann Geldstrafen und wann sogar Gefängnis droht, erklärt Anwalt Sascha Flatz.