Schwachstelle ermöglichte kostenlose Zugfahrten

„Standortdaten manipulierbar“

„Es ist ganz grundsätzlich so: Die Standortdaten eines Smartphones sind manipulierbar, und man kann ihnen nicht trauen“, wurde der an den Tests beteiligte Forscher Michele Marazzi in der Mitteilung zitiert. Für eine solche Manipulation brauche es zwar Fachwissen, es sei aber Wissen, über das Informatik-Studenten bereits ab Bachelorstufe verfügten, hieß es.