Wieder über 100.000 Neuinfektionen in Nordkorea

Nordkorea hatte in der zweiten Maiwoche offiziell den ersten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie vor über zwei Jahren bestätigt und einen landesweiten Lockdown angeordnet. Seitdem wuchs die Sorge über einen unkontrollierten Ausbruch angesichts eines Mangels an Impfstoffen und unzureichender medizinischer Versorgung. Die Regierung in Pjöngjang hat auf Hilfsangebote Südkoreas und der USA nicht reagiert.