Drogenlenker direkt vor Polizeikommando erwischt

Wilde Flucht in Wels

Am Freitag gegen 18.30 Uhr wurde in der Mozartstraße in Wels ein amtsbekannter, führerscheinloser Pkw-Lenker festgestellt. Der Führerschein wurde ihm wegen Lenkens unter Suchtgifteinfluss bereits entzogen. Als die Polizisten ihn anzuhalten versuchten, beschleunigte der Mann und flüchtete unter anderem mit mehr als 100 km/h in einer 30er-Zone. Bei seiner Flucht touchierte er auch noch einen geparkten Pkw.