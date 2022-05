„Alte Autos und Sachen haben einfach Charme“

Besonderer Schauraum in der Kettner-Werkstatt

Aber nicht nur die Oldtimer sind ein Hingucker in Kettners Werkstatt. Auch der Schauraum ist etwas ganz Besonderes. Fühlt man sich doch, wenn man ihn betritt, in die gute alte Zeit zurückversetzt. Denn hier finden sich zig alte Radios, eine Juke Box, die natürlich voll funktionstüchtig ist, alte Möbel und noch so einiges mehr. Es ist ein Raum zum Wohlfühlen und Schauen.