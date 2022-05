Seit „Ewigkeit“ wieder unter 200 Neuinfektionen

Seit einer gefühlten Ewigkeit wurden wieder einmal weniger als 200 Neuinfektionen gemeldet, konkret 177 binnen 24 Stunden. Und in Steyr, Grieskirchen und Schärding fiel die 7-Tage-Inzidenz auf unter 100, in Freistadt steht sie direkt auf diesem Wert. Und in acht Bezirken gibt´s aktuell weniger als 100 nachgewiesen Infektionen. Natürlich bei viel weniger Testungen - es waren am Vortag nur 2091.