Robo-Künstlerin malte Queen zum Thronjubiläum

In ihren 70 Jahren auf dem Thron ist Queen Elizabeth II. von vielen Künstlern gemalt worden - und nun auch von einem Roboter. Ai-Da, eine 2019 an der Universität Oxford entwickelte „ultrarealistische humanoide Roboterkünstlerin“, porträtierte die Königin im Werk „Algorithm Queen“, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Freitag meldete.