Vorarlbergs Hotspot für die Kreativszene

Anlaufstelle für kreative Köpfe in Dornbirn

Auch in Vorarlberg ist man sich den Zeichen der Zeit bewusst. So entsteht beispielsweise am „Campus V“ in Dornbirn eine Anlaufstelle und Plattform für die heimische Kreativszene. Die „CampusVäre“ in den einstigen Sägenhallen des Textilunternehmens F.M. Hämmerle versteht sich als „Werkstatt zur Entwicklung der Zukunft“ und spricht neben Kreativen vor allem Menschen aus den Bereichen Digitalisierung, Wissenschaft, Bildung, Innovation und nicht zuletzt Kunst und Kultur an. Im Zusammenspiel vieler Netzwerkpartner soll hier in den kommenden Jahren ein pulsierendes, nachhaltig entwickeltes Areal entstehen, das über die Grenzen hinaus wirkt - u. a. durch neuartige, partizipative Veranstaltungs- und Kulturformate.