1572 Neuinfektionen und elf weitere Todesfälle

Was die Infektionslage in den einzelnen Bundesländern betrifft, so gab es am Freitag eine Datenkorrektur in Vorarlberg, zudem kämpfte Kärnten mit technischen Problemen. So könnten seit Mittwoch und (vorerst) auch noch bis einschließlich Sonntag nur die bestätigten und genesenen Fälle sowie die Todesfälle tagesaktuell veröffentlicht werden.