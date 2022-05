Alpe-Adria-Hafenfest: Musik schallt durch Ostbucht

Country am See

Neben den zahlreichen Schlager- und Volksmusikstars kommt heute auch Westernfeeling in der Klagenfurter Ostbucht auf. Von 17.15-18.15 Uhr geigen die Musiker von der New Orleans Mobile Music auf. Und von 18.30-21.00 Uhr spielt die Band More Than Words für die Gäste des Alpen-Adria-Hafenfests.