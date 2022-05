Man darf überrascht sein: Ja, das ist ein Skoda!

So wich der billige Ost-Charme langsam und dann immer schneller einem günstigen, aber sympathischen Auftreten. 1994 löste der Felicia den Favorit ab, die Verkaufszahlen explodierten geradezu. Und als 1996 der erste neuzeitliche Octavia eingeführt wurde, gab es kein Halten mehr: Die Technik des VW Golf, aber günstiger und vor allem eine Fahrzeugklasse größer - so viel Auto um so wenig Geld hatte es bisher nicht gegeben. Ein Konzept, das die Tschechen lange durchhielten und das sie bis heute teilweise ausmacht.