Schimpanse aus Wohnung auf Sizilien befreit

Das Alter des Schimpansen wird auf ungefähr drei Jahre geschätzt. Er sei in einem dunklen Gehege hinter Gittern gehalten worden, wie die Carabinieri mitteilten. Als sie ihn entdeckten, hatte er eine schwere Verletzung in der Nähe der Leiste. Die Einsatzkräfte brachten ihn in den Zoo von Rom, wo sich Fachleute nun um ihn kümmern. Eine spätere Auswilderung sei kaum mehr möglich, hieß es.