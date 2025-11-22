Vorteilswelt
War an Kette gebunden

Schimpanse aus Wohnung auf Sizilien befreit

Ausland
22.11.2025 22:45
Auf Sizilien hat die Polizei einen Schimpansen befreit, der an eine Kette gebunden und verletzt ...
Auf Sizilien hat die Polizei einen Schimpansen befreit, der an eine Kette gebunden und verletzt war (Symbolbild).(Bild: AP/FABIAN BIMMER)

Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien hat die Polizei einen jungen Schimpansen aus einer Wohnung befreit. Der Affe war an eine etwa zwei Meter lange Kette gebunden und verletzt. Er dürfte illegal von Malta nach Italien gebracht worden sein.

Das Alter des Schimpansen wird auf ungefähr drei Jahre geschätzt. Er sei in einem dunklen Gehege hinter Gittern gehalten worden, wie die Carabinieri mitteilten. Als sie ihn entdeckten, hatte er eine schwere Verletzung in der Nähe der Leiste. Die Einsatzkräfte brachten ihn in den Zoo von Rom, wo sich Fachleute nun um ihn kümmern. Eine spätere Auswilderung sei kaum mehr möglich, hieß es.

Bei der Durchsuchung der Wohnung unweit von Syrakus fand die Polizei auch einen illegal gehaltenen Papagei. Der illegale Handel mit exotischen Tieren ist ein lukratives Geschäft für die Händlerinnen und Händler. Dieser fördert das Leid der einzelnen Tiere und ist eine große Bedrohung für die Artenvielfalt weltweit.

