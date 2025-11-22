Dachstuhl-Brand: Fordernder Einsatz für Feuerwehr

Auf einem Bauernhof in Kainach bei Voitsberg in der Steiermark stand Samstagmittag der Dachstuhl eines Wohnhauses in Flammen. Mehr als 70 Feuerwehrkräfte standen im Einsatz. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Jetzt suchen Brandermittler nach der Ursache.