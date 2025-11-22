Dachstuhl-Brand: Fordernder Einsatz für Feuerwehr

Auf einem Bauernhof in Kainach bei Voitsberg in der Steiermark stand Samstagmittag der Dachstuhl eines Wohnhauses in Flammen. Mehr als 70 Feuerwehrkräfte standen im Einsatz. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Jetzt suchen Brandermittler nach der Ursache.
Am Samstag gegen Mittag heulten bei den weststeirischen Feuerwehren Kainach, Afling und Bärnbach die Sirenen. In Breitenbach (Gemeinde Kainach) stand ein Dachstuhl auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Flammen.
Laut Polizei hatte ein Nachbar den Brand bemerkt und die Bewohnerin verständigt. Die eintreffenden Feuerwehren mussten Verstärkung anfordern, vor allem die Beschaffung von Löschwasser gestaltete sich schwierig.
Löscheinsatz dauerte drei Stunden
Sieben Feuerwehren standen mit 15 Fahrzeugen und 73 Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen im Einsatz. Das Dach wurde von mehreren Atemschutztrupps geöffnet, um Glutnester zu lokalisieren.
Nach rund drei Stunden hieß es „Brand aus“. Das Dachgeschoß brannte vollkommen aus, mehrere Wohnräume wurden in Mitleidenschaft gezogen. Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist noch unklar, Ermittlungen laufen.
