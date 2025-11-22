Hollabrunn gegen BT Füchse ab 19:25 Uhr LIVE

Der UHC Hollabrunn hat erst in der Vorwoche zum ersten Mal in der HLA Meisterliga mit einem Sieg über Graz anschreiben können. Am Samstag wartet das nächste niederösterreichisch-steirische Duell, denn die krisengebeutelten BT Füchse gastieren in der Weinviertel-Arena. Das Spiel sehen Sie live ab 19:25 Uhr im Stream sowie auf krone.tv.