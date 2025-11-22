Der Austria Klagenfurt läuft das Personal davon

Die Öffnung des VIP-Klubs im Wörthersee-Stadion war vor dem Zweitliga-Heimspiel gegen Amstetten tatsächlich an der Kippe gestanden – weil die Austria Klagenfurt Schulden in untenstehender Höhe beim Caterer hat. Zudem läuft den Violetten das Personal davon – wichtige Köpfe sind weg. Und: Das sagt Chefcoach Rolf Landerl zur von der FIFA auferlegten Transfersperre. Die sportliche Krise nach der 0:2-Niederlage gegen die Amstettener ist nun aber auch perfekt. . .