Der Austria Klagenfurt läuft das Personal davon

Die Öffnung des VIP-Klubs im Wörthersee-Stadion war vor dem Zweitliga-Heimspiel gegen Amstetten tatsächlich an der Kippe gestanden – weil die Austria Klagenfurt Schulden in untenstehender Höhe beim Caterer hat. Zudem läuft den Violetten das Personal davon – wichtige Köpfe sind weg. Und: Das sagt Chefcoach Rolf Landerl zur von der FIFA auferlegten Transfersperre. Die sportliche Krise nach der 0:2-Niederlage gegen die Amstettener ist nun aber auch perfekt. . .
Gespenstische Stimmung am Samtag im Klagenfurter Wörthersee-Stadion. Nur 1000 Fans gaben sich das Zweitliga-Match zwischen Austria und Amstetten – und nicht wenige unter ihnen sagten: „Das ist ja wie eine schlechte Abschiedsparty heute. . .“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.