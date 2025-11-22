Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Video von Demokraten

Trump rudert zurück: „Drohe ihnen nicht mit Tod“

Außenpolitik
22.11.2025 21:41
US-Präsident Donald Trump hat mehreren demokratischen Kongressmitgliedern gedroht, darunter ...
US-Präsident Donald Trump hat mehreren demokratischen Kongressmitgliedern gedroht, darunter Chrissy Houlahan.(Bild: AFP/ERIC LEE)

US-Präsident Donald Trump hat demokratischen Kongressmitgliedern mit der Todesstrafe gedroht. Auf den Plan hatte ihn ein Video gerufen, in dem sie Angehörige des US-Militärs auffordern, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Inzwischen ist Trump nach harscher Kritik wieder zurückgerudert.

0 Kommentare

„Ich drohe ihnen nicht mit dem Tod, aber ich glaube, sie stecken in ernsthaften Schwierigkeiten. Früher bedeutete das den Tod“, sagte er in einem Gespräch mit Fox News Radio. Aus seiner Sicht hätten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier das Gesetz gebrochen, indem sie Angehörige des US-Militärs dazu aufgefordert hätten, seine Befehle zu verweigern.

Wie berichtet, hatten die Kongressmitglieder, die selbst einen Militär- oder Geheimdiensthintergrund haben, Angehörige des Militärs und der Geheimdienste aufgefordert, „illegale Befehle“ zu verweigern. Niemand müsse Anordnungen ausführen, die gegen Recht oder Verfassung verstießen, hieß es darin.

„Forderungen brandgefährlich“
Daraufhin setzte Trump mehrere Beiträge auf seiner Plattform Truth Social ab, in denen er den Demokratinnen und Demokraten „aufständisches Verhalten von Verrätern“ vorwarf. In einem weiteren Posting nannte er sie zwar nicht namentlich, schrieb aber „Aufständisches Verhalten, mit dem Tode bestrafbar“.

Lesen Sie auch:
Aussetzung angeordnet
Entsendung der Nationalgarde nach Portland illegal
08.11.2025
„Sind Verräter“
Trump droht sechs US-Demokraten mit Todesstrafe
20.11.2025

Demokratinnen und Demokraten kritisierten Trumps Aussagen scharf. „Um es glasklar zu sagen: Der Präsident der Vereinigten Staaten fordert die Exekution gewählter Amtsträger. Das ist brandgefährlich“, sagte der Minderheitsführer der Partei im Senat, Chuck Schumer. Bei den demokratischen Kongressmitgliedern, denen Trump drohte, handelt es sich um die Senatorin Elissa Slotkin, die früher für den Auslandsgeheimdienst CIA arbeitete, sowie den Senator Mark Kelly, der früher bei der Marine und als Astronaut tätig war. Aus dem Repräsentantenhaus beteiligten sich die Ex-Militärangehörigen Chris Deluzio, Jason Crow, Maggie Goodlander und Chrissy Houlahan, die teils in der Marine und bei der Luftwaffe dienten.

Senator Mark Kelly
Senator Mark Kelly(Bild: AP/Manuel Balce Ceneta)

Aufgeheiztes politisches Klima
Das politische Klima in den Vereinigten Staaten ist derzeit stark aufgeheizt. Im September wurde der ultrarechte Influencer und Trump-Unterstützer Charlie Kirk bei einer Veranstaltung in Utah erschossen. Im Juni waren die Demokratin Melissa Hortman, Mitglied des Abgeordnetenhauses im Bundesstaat Minnesota, und deren Ehemann in ihrem Haus getötet worden. Im April war ein Brandanschlag auf die Residenz des demokratischen Gouverneurs von Pennsylvania, Josh Shapiro, verübt worden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald Trump
USA
TodesstrafeMilitär
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
176.869 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
119.730 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
115.473 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
680 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Außenpolitik
Video von Demokraten
Trump rudert zurück: „Drohe ihnen nicht mit Tod“
Wien einsame „Spitze“
Der erschreckende Schuldenexzess der Länder
UN-Weltklimakonferenz
Abschlusserklärung kommt ohne Abkehr von Erdöl aus
Krieg in der Ukraine
Trump: Friedensplan „nicht mein letztes Angebot“
„Minimal-Kompromiss“
EU hätte sich mehr von Weltklimakonferenz erhofft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf