Trump rudert zurück: „Drohe ihnen nicht mit Tod“

Demokratinnen und Demokraten kritisierten Trumps Aussagen scharf. „Um es glasklar zu sagen: Der Präsident der Vereinigten Staaten fordert die Exekution gewählter Amtsträger. Das ist brandgefährlich“, sagte der Minderheitsführer der Partei im Senat, Chuck Schumer. Bei den demokratischen Kongressmitgliedern, denen Trump drohte, handelt es sich um die Senatorin Elissa Slotkin, die früher für den Auslandsgeheimdienst CIA arbeitete, sowie den Senator Mark Kelly, der früher bei der Marine und als Astronaut tätig war. Aus dem Repräsentantenhaus beteiligten sich die Ex-Militärangehörigen Chris Deluzio, Jason Crow, Maggie Goodlander und Chrissy Houlahan, die teils in der Marine und bei der Luftwaffe dienten.