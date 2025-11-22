Abschlusserklärung kommt ohne Abkehr von Erdöl aus

Verpflichtend für reiche Staaten ist hingegen, dass sie ihre Klimahilfen an ärmere Länder erhöhen. Die Rede ist von einer Verdreifachung bis 2035. Der Text sieht zudem beschleunigte Klimaschutzmaßnahmen und das Überprüfen von Handelsbarrieren vor. Das Wort „Fossile“ enthält die Abschlusserklärung nicht, es wird lediglich auf einen Aufruf bei der vorletzten Klimakonferenz verwiesen, bei der zu einem „Übergang weg von fossilen Energieträgern in den Energiesystemen“ aufgerufen worden war.