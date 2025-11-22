Kältewelle: Vesuv in Neapel zeigt sich weiß

Scooter und Mülltonnen wurden vom Wind erfasst und umgeworfen. Die Feuerwehr musste wiederholt wegen herabfallender Äste, umsturzgefährdeter Bäume und gefährlich losgerissener Bauteile ausrücken. In den Bergen fiel Schnee, in Sappada und am Berg Lussari kam es zu Schneeverwehungen. Diese können auf Straßen und Gleisen unangenehm und gefährlich sein.