Wieder Drohnen! Flughafen dicht, Schüsse gefallen

Seit Monaten kommt es im europäischen Luftraum immer wieder zu Sichtungen von Drohnen. Eine Verstärkung der Flugabwehr steht im Raum. Vorfälle gab es unter anderem in Deutschland, Belgien und Dänemark. Allein in den polnischen Luftraum drangen im September mehr als 20 russische Drohnen ein – die NATO setzte Kampfflugzeuge und ein Patriot-Luftabwehrsystem ein.