Israelische Angriffe
Hamas-Kommandant und Sohn in Gaza-Stadt getötet
Bei neuen gewaltsamen Vorfällen und israelischen Angriffen im Gazastreifen sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Darunter sind laut Berichten auch ein Hamas-Kommandant und sein Sohn, die bei einem Luftangriff auf ein Fahrzeug starben.
Laut dem saudischen Fernsehsender Al-Hadath soll es sich um einen Kommandanten des militärischen Hamas-Arms, der Kassam-Brigaden, handeln. Von der Terrororganisation gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Weitere israelische Angriffe sollen sich laut palästinensischen Berichten in einem Flüchtlingsviertel und in Deir al-Balah ereignet haben. Dabei wurden etwa Häuser bombardiert.
Die israelische Armee gab an, als Reaktion auf einen vorherigen bewaffneten Angriff auf die eigenen Streitkräfte mehrere Hamas-Ziele beschossen zu haben. Ein Terrorist habe die Waffenruhe-Linie überquert und dabei eine Route missbraucht, die für humanitäre Hilfslieferungen in dem Küstengebiet diene. Er habe auf Soldatinnen und Soldaten geschossen und sei daher selbst getötet worden. In Rafah im Süden des Gazastreifens hätten unterdessen Terroristen versucht, aus einem unterirdischen Tunnel zu fliehen. Auch ihnen wirft die Armee vor, sich bedrohlich genähert und die Waffenruhe-Linie überschritten zu haben.
Die Hamas wirft den Israelis umgekehrt vor, die Waffenruhe-Linie weiter nach Westen verlegt zu haben. Das Militär hatte sich als Teil der Vereinbarung hinter die Linie zurückgezogen, die Truppen kontrollieren aber weiterhin mehr als die Hälfte des Küstengebiets. Zur angeblichen Verlegung der Linie hielt es fest, diese lediglich mit großen gelben Zementblöcken zu markieren.
Mehr als 300 Tote seit Ausrufen der Waffenruhe
Seit Beginn der offiziellen Waffenruhe zwischen Israels Regierung und der im Gazastreifen herrschenden Hamas am 10. Oktober ist es immer wieder zu gewaltsamen Vorfällen gekommen. Laut der Hamas-Gesundheitsbehörde kamen seither mehr als 300 Palästinenserinnen und Palästinenser ums Leben. Insgesamt starben im Gaza-Krieg fast 70.000 Menschen.
