Hamas-Kommandant und Sohn in Gaza-Stadt getötet

Die israelische Armee gab an, als Reaktion auf einen vorherigen bewaffneten Angriff auf die eigenen Streitkräfte mehrere Hamas-Ziele beschossen zu haben. Ein Terrorist habe die Waffenruhe-Linie überquert und dabei eine Route missbraucht, die für humanitäre Hilfslieferungen in dem Küstengebiet diene. Er habe auf Soldatinnen und Soldaten geschossen und sei daher selbst getötet worden. In Rafah im Süden des Gazastreifens hätten unterdessen Terroristen versucht, aus einem unterirdischen Tunnel zu fliehen. Auch ihnen wirft die Armee vor, sich bedrohlich genähert und die Waffenruhe-Linie überschritten zu haben.