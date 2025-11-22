Wechsel geplatzt! Schicker bleibt bei Hoffenheim

„Wir sind noch nicht fertig“

Schicker: „Wir haben die Mannschaft im Sommer ganz bewusst neu zusammengestellt. Nun ist es wichtig, dass wir in Ruhe arbeiten können. Gemeinsam mit der Mannschaft, dem Trainer-Team und dem gesamten Staff werde ich alles dafür tun, um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen. Ich freue mich über diese Entwicklung, aber wir sind hier noch nicht fertig. Wir sind seit sechs Spielen ungeschlagen, und ich wünsche mir, dass fußballerische Themen künftig wieder im Vordergrund dieses tollen Vereins stehen. Darauf liegt mein voller Fokus.“