Kasper gewinnt mit Detroit sein 100. NHL-Spiel

Die Red Wings machten am Samstag im Heimspiel gegen die Columbus Blue Jackets einen Zwei-Tore-Rückstand wett und gewannen 4:3 nach Verlängerung. Der Kärntner Stürmer kam in einer Linie mit Andrew Copp und James van Riemsdyk zum Einsatz, konnte seine Punkteflaute aber nicht beenden und ist seit elf Spielen ohne Scorerpunkt.