Napoli übernimmt Platz eins, Vlahovic beschimpft

Während Napoli am Samstag mit einem 3:1-Heimerfolg über Atalanta Bergamo vorläufig wieder die Tabellenführung in Italiens Serie A übernommen hat, ist der serbische Stürmer Dusan Vlahovic von Juventus Turin bei seiner Rückkehr nach Florenz von Fiorentina-Fans erneut beleidigt und diskriminiert worden.
Schiedsrichter Daniele Doveri stoppte wegen der rassistischen Gesänge für rund eine Minute die Partie, die 1:1 endete.
Fiorentina-Kapitän Luca Ranieri wandte sich während der Unterbrechung an die Fans. Vlahovic selbst reagierte auf die Schmähgesänge mit einem demonstrativen Griff in den eigenen Schritt. Juventus liegt nach dem Punkteverlust gegen den Tabellen-19. nur auf Platz sechs und könnte mit Rundenschluss sieben Punkte Rückstand auf die Spitze aufweisen.
Vlahovic spielte bis 2022 für Fiorentina
In Italien kommt es trotz Anti-Diskriminierungs- und Anti-Hass-Kampagnen regelmäßig zu derartigen Vorkommnissen in Fußball-Stadien. Es ist nicht das erste Mal, dass Juves Vlahovic in italienischen Stadien Opfer von rassistischen Beleidigungen und Gesängen wurde. Der serbische Nationalspieler spielte bis zu seinem Wechsel nach Turin 2022 selbst mehrere Jahre für Fiorentina.
