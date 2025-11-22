Napoli übernimmt Platz eins, Vlahovic beschimpft

Vlahovic spielte bis 2022 für Fiorentina

In Italien kommt es trotz Anti-Diskriminierungs- und Anti-Hass-Kampagnen regelmäßig zu derartigen Vorkommnissen in Fußball-Stadien. Es ist nicht das erste Mal, dass Juves Vlahovic in italienischen Stadien Opfer von rassistischen Beleidigungen und Gesängen wurde. Der serbische Nationalspieler spielte bis zu seinem Wechsel nach Turin 2022 selbst mehrere Jahre für Fiorentina.