Leben im Wald: Eltern könnten Sorgerecht verlieren

„Wollen naturnah leben“

Die Eltern gaben an, dass sie naturnah leben, und die Beziehung zu ihren Kindern sowie den zahlreichen Tieren auf ihrem Grundstück schützen wollen würden. Ihre Lebensweise entspringe nicht aus Vernachlässigung. Die beiden reichten Einspruch gegen den jüngsten Beschluss des Jugendgerichts ein. Die Familie hat sowohl Befürwortende des Lebensstils als auch Kritikerinnen und Kritiker. Mehr als 13.000 Menschen unterzeichneten online eine Petition zugunsten der Eltern. Andere halten die Lebensbedingungen der Kinder für unzureichend.