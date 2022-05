Autorin tötete Ehemann: Wegen Mordes verurteilt

Manchmal liegt die Fiktion sehr nahe an der Realität: In den USA ist eine Schriftstellerin, die einen Essay mit dem Titel „Wie man seinen Ehemann tötet“ geschrieben hat, wegen Mordes an ihrem Ehemann verurteilt worden. Nach achtstündigen Beratungen befanden die Geschworenen eines Gerichts im Bundesstaat Oregon am Mittwoch Nancy Crampton Brophy des Mordes an ihrem Mann für schuldig.