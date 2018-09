Romanzen-Autorin wurde zur kaltblütigen Mörderin

Don McConnell, ein langjähriger Nachbar der Brophys, erinnerte sich gegenüber dem „Oregonian“ an ein Gespräch, das er in diesem Sommer mit Nancy Brophy geführt hatte. Sie hätten darüber gesprochen, wie seltsam es doch sei, dass der Mörder ihren Mann bei der Arbeit ins Visier genommen habe. Der Nachbar fragte damals, was das Motiv sein hätte können. „Es klang für mich eher wie ein verärgerter Schüler, der etwas mit Ihrem Mann zu tun hatte“, erinnert sich McConnell an die Unterhaltung mit der Witwe. „Ich sagte: ,Sind sie (die Polizei) in Kontakt mit dir?‘ Sie sagte: ,Nein, ich bin eine Verdächtige‘“ ...