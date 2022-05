Ganze Familie steht Kopf für großen Olympia-Traum

Die mittlerweile 17-Jährige gilt in der Szene als große Nachwuchshoffnung, ihre Mutter Anita Rodrigues unterstützt sie dabei seit Jahren tatkräftig. Sogar soweit, dass sie im Juli 2019 den Urban Dance Club in Linz gründete. „Der Trainingsumfang war mir einfach zu gering, es ist viel zu wenig voran gegangen, da mussten wir handeln“, so Anita Rodrigues.