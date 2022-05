„Nur mit Windrädern wird es nicht gehen“

Wechsel an der Spitze im Juni

Das ist ein klares Statement des 57-jährigen Greiner, der als IV-Präsident neun Jahre die Zügel der Interessensvertretung in der Hand hielt. Am 1. Juni übergibt er das Ehrenamt an KTM-Chef Stefan Pierer. In einer persönlichen Bilanz rekapituliert Greiner, dass OÖ in den letzten Jahren seine Wettbewerbsfähigkeit ausbauen konnte.