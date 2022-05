Heute bekommt der Olympiasieger seine Heim-WM

Endlich! Heute wird die Ski Freestyle- und Snowboard-WM beim FIS-Kongress in Mailand (It) offiziell vergeben. Große Spannung gibt es keine - ist das Montafon doch der einzige Bewerber für die Titelkämpfe. „Dennoch ist es nochmals etwas anderes, wenn es dann ganz ,offiziell’ wird“, freut sich Ski Club Montafon-Boss Thomas Amann, der mit hunderten anderen Personen die Vergabe zwischen 18.50 und 19.30 Uhr beim „Public Viewing“ am Kirchplatz in Schruns verfolgt, während Christian „Chisi“ Speckle und Silvretta Montafon-Geschäftsführer Peter Marko in Italien live vor Ort sein werden.