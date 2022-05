Österreicher „glänzt“ mit schlechten Manieren

Am frühen Samstagabend zeigte ein 52-jähriger Mann bei der Autobahnpolizei Memmingen (Bayern) ein Verkehrsdelikt an, das sich kurz zuvor auf der deutschen Autobahn A96 in Fahrtrichtung Österreich ereignet hatte. Der Mann befand sich zwischen den Anschlussstellen Holzgünz und Memmingen-Ost auf dem linken Fahrstreifen, um mehrere Fahrzeuge zu überholen, als ihm plötzlich ein Mercedes mit österreichischer Zulassung so dicht auffuhr, dass die Scheinwerfer des Dränglers nicht mehr zu sehen waren.