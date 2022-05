Gitschtaler Sinnlichkeiten: Musik & Köstlichkeiten

Liia Stamataki kommt aus der Region Odessa und berührte das Publikum mit ihrer kraftvollen Stimme. Liia und ihre Freundin Elena, die sich schon bei dem „Kärnten sings for Ukraine“ in Klagenfurt engagierten, wollen den Menschen in ihrem Heimatland helfen. Sie wollen gemeinsam in Kärnten Fuß fassen und möchten an weiteren Projekten und Veranstaltungen mitarbeiten.