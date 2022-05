„Ich mag die Kärntner & die Kärntner mögen mich!“

Das heißt, du warst schon einmal in Kärnten?

Ja. Ich habe meinen schönsten Familienurlaub hier in Hermagor verbracht. Wir waren hier in einem Erlebnispark und haben zwei Wochen am Millstätter See verbracht. Damals war ich 10 Jahre alt und es war der letzte Urlaub, wo meine große Schwester mitgefahren ist. Außerdem hatte ich als Ina Regen schon einen Auftritt im Konzerthaus in Klagenfurt, das war auch wunderschön. Am absurdesten war aber, als ich an dem Tag in Kärnten aufgetreten bin, als das Ibiza-Video veröffentlicht wurde. Die Stimmung war wirklich absurd!