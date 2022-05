Klagenfurter attackiert Freundin und Polizisten

Wüste Szenen spielten sich in der Nacht zu Montag im Innenhof eines Mehrparteienhauses in Klagenfurt ab. Ein 41-Jähriger schleifte seine 40-jährige Partnerin über den Asphalt. Dabei schrie die Frau so laut um Hilfe, dass Nachbarn auf das Geschehen aufmerksam wurden. Sie alarmierten sofort die Polizei.