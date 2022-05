Sturz aus Rollstuhl endete für 85-Jährigen tödlich

Eigentlich hätte es für einen 85-jährigen Rollstuhlfahrer und seine 68-jährige Begleiterin am Sonntag in Kärnten ein herkömmlicher Spaziergang werden sollen. Doch der Ausflug endete besonders tragisch: Der 85-Jährige stürzte aus dem Rollstuhl und starb. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.