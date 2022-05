Aufgabe für „Iron-Max“ auf Lanzarote keine Option

Dabei hatte der Arbeitstag für den Wolfurter perfekt begonnen. „Das Schwimmen, für das ich in den letzten Monaten viel und hart trainiert habe, hat ausgezeichnet geklappt“, erzählt Max. Das zeigt auch sein Rückstand: 2021, als er auf Lanzarote am Ende Zehnter wurde, kam er elf Minuten hinter den Schnellsten aus dem Wasser, am Samstag waren es nur sechs. „Damit war ich in einer Gruppe mit den absoluten Topathleten“, so Hammerle weiter. „Leider habe ich mich dann aber von den anderen aus der Ruhe bringen lassen und so verpasst, wie der Spanier Moya, der direkt vor mir fuhr, den Anschluss verloren hat.“