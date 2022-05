Die Altacher und ihre Käsknöpfle im Tetrapack

Dass Österreich am 1. Juli 2018 das dritte Mal für ein halbes Jahr den EU-Ratsvorsitz übernommen und unter dem Motto „Ein Europa, das schützt“ gleich mal kurzerhand den UNO-Migrationspakt abgelehnt hat, ist nur ein wichtiges Ereignis dieses Jahres. Immerhin gab es im Mai noch eine Hochzeit zwischen HRH Prince Henry Charles Albert David, Duke of Sussex, Earl of Dumbarton, Baron Kilkeel und Rachel Meghan Markle und Marcel Hirscher hatte zu diesem Zeitpunkt in Kranjska Gora schon längst seine siebte große Kristallkugel abgeräumt. Das allein hätte das Jahr 2018 allerdings noch nicht für das Prädikat „Außergewöhnlich“ prädestiniert; da musste dann schon die Schnelle Eingreiftruppe des ÖFB ausrücken, um mit der Einführung eines neuen Austragungsmodus für die Erste Liga tatsächlich Epochales zu schaffen.